Menü Suche
Kommentar
Serie A

Lang im Anflug auf Istanbul

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
Noa Lang im Trikot der SSC Neapel @Maxppp

Noa Lang steht vor einem Wechsel von der SSC Neapel zu Galatasaray. Laut Fabrizio Romano hat der 26-Jährige dem vom Süper Lig-Klub unterbreiteten Vertragsangebot bereits zugestimmt und auch mit Napoli soll eine Einigung kurz bevorstehen. Geplant ist demnach eine Leihe mit einer nicht verpflichtenden Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der niederländische Nationalspieler war erst im vergangenen Sommer für 25 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Neapel gewechselt. Dort konnte sich der Flügelspieler bislang jedoch nicht nachhaltig durchsetzen und kommt meist von der Bank.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Süper Lig
Neapel
Galatasaray
Noa Lang

Weitere Infos

Serie A Serie A
Süper Lig Süper Lig
Neapel Logo SSC Neapel
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Noa Lang Noa Lang
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert