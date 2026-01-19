Lang im Anflug auf Istanbul

Noa Lang steht vor einem Wechsel von der SSC Neapel zu Galatasaray. Laut Fabrizio Romano hat der 26-Jährige dem vom Süper Lig-Klub unterbreiteten Vertragsangebot bereits zugestimmt und auch mit Napoli soll eine Einigung kurz bevorstehen. Geplant ist demnach eine Leihe mit einer nicht verpflichtenden Kaufoption.

Der niederländische Nationalspieler war erst im vergangenen Sommer für 25 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Neapel gewechselt. Dort konnte sich der Flügelspieler bislang jedoch nicht nachhaltig durchsetzen und kommt meist von der Bank.