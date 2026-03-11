Menü Suche
Kommentar 2
Ausweg für Bauernopfer Kinsky?

von Tom Kunze - Quelle: The Telegraph
1 min.
Antonín Kinský @Maxppp
Atl. Madrid 5-2 Spurs

Im Tor von Tottenham Hotspur erlebte Antonín Kinsky am gestrigen Dienstagabend einen rabenschwarzen Arbeitstag, der zu einem vorzeitigen Abschied im Sommer führen könnte. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, steht ein Leih-Abgang zur Debatte. Der 22-jährige Schlussmann wurde gestern nach nur 17 absolvierten Minuten im Champions League-Achtelfinalduell bei Atlético Madrid (2:5) von Tottenham-Coach Igor Tudor ausgewechselt, nachdem der Tscheche zwei der drei bis zu diesem Zeitpunkt gefallenen Gegentreffer maßgeblich mitverschuldet hatte.

Dem Bericht zufolge wollte sich Kinsky, der seit Januar 2025 bei Tottenham unter Vertrag steht, bereits in den vergangenen beiden Transferperioden verleihen lassen. Doch die Spurs folgten dem Wunsch des Torhüters nicht. Nach dem mehr als unglücklichen Auftritt am gestrigen Abend scheint eine baldige Rückkehr zwischen die Pfosten des amtierenden Europa League-Siegers allerdings nicht besonders wahrscheinlich, weshalb die Spurs-Bosse nun umdenken könnten. Schließlich könne sich der gebürtige Prager durch eine Leihe abseits des Rampenlichts neu finden. An Tottenham ist Kinsky vertraglich noch bis 2029 gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
