Gnabry: „Es liegt am Klub“

Serge Gnabry ist einmal mehr auf eine mögliche Verlängerung beim FC Bayern angesprochen worden. Auf der gestrigen Nationalmannschaftspressekonferenz entgegnete der formstarke Offensivspieler auf entsprechende Nachfrage: „Aktuell fokussiere ich mich aufs Nationalteam. Ich denke gerade nicht an meine Zukunft. Es liegt am Klub, auf mich zuzukommen. Ob das passiert oder nicht, wird sich zeigen.“

Gnabry ist vor kurzem in sein letztes Vertragsjahr an der Säbener Straße eingebogen. Zuletzt konnte der 30-Jährige wieder zahlreiche Argumente für eine Weiterführung der Zusammenarbeit sammeln (sechs Scorerpunkte in sechs Bundesligaspielen). Eine Reduzierung seiner hohen Bezüge (19 Millionen) scheint allerdings alternativlos.