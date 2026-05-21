WM-Kader: Tuchel sorgt für dicke Überraschungen

Thomas Tuchel verzichtet bei der Weltmeisterschaft offenbar auf einen seiner größten Offensiv-Stars. Wie die ‚BBC‘ berichtet, wird Phil Foden (25) nicht nominiert. Eine durchaus überraschende Entscheidung, schließlich war der Edeltechniker von Manchester City in den vergangenen Länderspielpausen in der Regel Teil des Kaders – wenn er nicht verletzt fehlte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit der Ausbootung des Linksfußes scheint Nationaltrainer Tuchel ein radikales Leistungsprinzip durchzusetzen. Foden gilt als einer der begabtesten englischen Spieler, hatte in der aktuellen Premier League-Saison aber immer wieder mit Leistungsschwankungen und Formtiefs zu kämpfen.

Update (19:38 Uhr): Es bahnt sich die nächste krasse Tuchel-Entscheidung an. Laut der ‚BBC‘ verpasst auch Chelsea-Star Cole Palmer (24) den Sprung in das WM-Aufgebot.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenfalls nicht Teil des Kaders sind Berichten zufolge Luke Shaw (30/Manchester United), Fikayo Tomori (28/AC Mailand), Levi Colwill (23/FC Chelsea) und Adam Wharton (22/Crystal Palace). Darüber hinaus ist auch Harry Maguire (33/Manchester United) nicht dabei, der seine Nicht-Nominierung bereits bestätigt hat.