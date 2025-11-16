Menü Suche
DFB: Nagelsmann begründet El Mala-Degradierung

von Tobias Feldhoff
El Mala jubelt @Maxppp

Julian Nagelsmann hat Neuling Said El Mala (19) nicht aus Leistungsgründen zurück zur U21 geschickt. „Said hat einen guten Eindruck hinterlassen“, stellte der Bundestrainer auf der heutigen Pressekonferenz zunächst einmal klar. Gefallen sei die Entscheidung aufgrund einer Absprache mit U21-Coach Antonio Di Salvo, der El Mala für das EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien am Dienstag (18 Uhr) benötigt.

„Deshalb mussten wir einen guten Kompromiss finden. Said hat sich gut geschlagen, es war sein erstes Mal bei uns. Er hatte nicht viele Trainingseinheiten, aber er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ich habe Anfang der Woche mit ihm gesprochen, und wir haben beschlossen, dass er zur U21 stößt“, so Nagelsmann.

