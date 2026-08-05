Neuer Keeper: Zahlt Chelsea 60 Millionen?

Der FC Chelsea holt im Sommer möglicherweise den nächsten Torwart an Bord. Laut dem ‚Mirror‘ erwägen die Blues, die 60 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel von Diogo Costa (26) zu ziehen. Der Keeper steht noch bis 2030 beim FC Porto unter Vertrag.

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Trainer Xabi Alonso soll sich persönlich für den Transfer einsetzen und Costa als „fehlendes Puzzlestück“ betrachten. Seit 2010 läuft der portugiesische Nationaltorwart für Porto auf, für ihn wäre es im Profibereich das erste Engagement bei einem anderen Verein.