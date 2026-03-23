BVB-Transfers: Watzke forciert Sancho-Deal – kommt auch Asllani?

Eigentlich wollte sich Hans-Joachim Watzke aus dem operativen Sport-Geschäft zurückziehen und auf seinem präsidialen Altersruhesitz Borussia Dortmund nach außen hin vertreten. Bei der möglichen Rückkehr seines Lieblingsspieler kann der Ur-Borusse aber offenbar nicht anders.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der 66-Jährige die treibende Kraft hinter der Rückholaktion. Watzke soll die Idee sehr proaktiv vorantreiben, auch Sancho soll über das starke Interesse des Präsidenten sowie alle weiteren Entwicklungen in Dortmund genaustens informiert sein.

Eine Zukunft bei Manchester United hat der Engländer definitiv nicht. Wie der Bezahlsender weiter ausführt, ist eine Weiterbeschäftigung bei den Red Devils gänzlich ausgeschlossen. Dem 25-Jährigen soll aber auch zahlreiche weitere Anfragen vorliegen.

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Asllani als Guirassy-Nachfolger?

Festzurren soll den Transfer nun der neue Sportdirktor Ole Book, dessen Ablösesumme sich laut ‚Sky‘ knapp unterhalb von 500.000 Euro ansiedeln soll. Thema könnte im Sommer zudem auch sehr konkret Fisnik Allani (23) werden, sollte Serhou Guirassy (30) den Klub verlassen.

Book, der den Stürmer der TSG Hoffenheim bereits als Leihspieler zur SV Elversberg lotsen konnte, könnte dabei wichtiges Insiderwissen mitbringen. Immerhin könnte die Konkurrenz mit dem FC Bayern und dem FC Barcelona kaum größer sein. Die Ausstiegsklausel soll sich bei 25 bis 29 Millionen Euro ansiedeln.