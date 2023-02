Dortmund entlässt Preußer

Christian Preußer muss bei Borussia Dortmund seinen Hut nehmen. Die Schwarz-Gelben trennen sich mit sofortiger Wirkung von dem Trainer ihrer Zweitvertretung. Preußer hatte den Nachwuchs des BVB erst im vergangenen Sommer übernommen. In der dritten Liga steht das Reserveteam des Bundesligisten allerdings nur auf Tabellenplatz 16 und musste sich in den letzten zehn Spielen sechsmal geschlagen geben.

Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U23, verabschiedet den 39-Jährigen mit den Worten: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. In den vergangenen Wochen ist in uns allerdings der Glaube gereift, dass unsere Saisonziele – sowohl was die Entwicklung der Mannschaft als auch die individuelle Entwicklung der Spieler angeht – in dieser Konstellation schwer zu erreichen sein werden. Wir bedanken uns bei Christian Preußer für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft nur das Allerbeste.“ Wer auf den gebürtigen Berliner folgt, ist noch offen.

