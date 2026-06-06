Zwei Optionen: Schnelle Palhinha-Entscheidung

João Palhinha möchte bei seiner Zukunftsentscheidung keine Zeit verlieren. Wie ‚Sky‘ berichtet, will der 30-Jährige schon bald bei einem neuen Verein unterschreiben. Für den Portugiesen gibt es derzeit zwei konkrete Optionen: Entweder zieht es ihn fest zu seinem bisherigen Leihklub Tottenham Hotspur oder zurück in die Heimat zu seinem Jugendverein Sporting Lissabon.

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Die Spurs haben sich im Zuge des Leihgeschäfts eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen gesichert, die die Nordlondoner nun allerdings noch einmal nachverhandeln wollen. Der defensive Mittelfeldspieler steht in München noch bis 2028 unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Palhinha 45 Pflichtspiele für den englischen Fast-Absteiger, in denen er sieben Treffer erzielte und drei Tore auflegte.