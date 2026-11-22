Die Zukunft von Bruno Fernandes bei Manchester United ist mehr denn je in der Schwebe. Gegenüber ‚Sky Sports‘ verkündet der Kapitän der Red Devils, dass zurzeit keine Gespräche über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags laufen. „Es gibt keine Verhandlungen“, so der 32-Jährige.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Monaten hatte Fernandes laut ‚The Athletic‘ schon zwei Vertragsangebote von United abgelehnt. Der Portugiese stellt klar: „Ich habe gehört, dass Leute sagen, dass ich mehr Geld oder mehr Jahre Vertragslaufzeit will. Wenn ich mehr Geld wollen würde, wäre ich nicht hier. Ich würde irgendwo hingehen, wo ich viel mehr Geld verdienen könnte als bei Manchester United.“

Worum geht es Fernandes dann? Offenbar ist der Kapitän mit der sportlichen Situation bei den wieder einmal kriselnden Red Devils nicht zufrieden, wie er suggeriert. Denn nach einer Wiederaufnahme der Vertragsgespräche gefragt, antwortet der Spielmacher: „Ich denke, dass es weder für mich noch den Klub der richtige Zeitpunkt, um über Verhandlungen zu sprechen. Denn das Wichtigste ist, dass der Klub wieder anfängt, Spiele zu gewinnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Fernandes‘ Ambitionen sind immer noch groß: „Mein Ziel ist es nach wie vor, mit meinem aktuellen Klub die Champions League und die Premier League zu gewinnen.“ Auch deshalb ist der 99-malige Nationalspieler nicht dem Ruf des Geldes gefolgt, auch wenn es Gelegenheit dazu gab, so Fernandes.

Unter der Anzeige geht's weiter

Er erklärt: „Ich hätte an einem Ort sein können, in dem das Wetter deutlich wärmer ist als in Manchester. Vor zwei Sommern, vor drei Sommern, im vergangenen Sommer, Ich hatte immer die Chance zu gehen und ich habe mich immer für einen Verbleib entschieden.“

Und im nächsten Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft? „Das Ding ist, dass ich immer gezeigt habe, wie wichtig mir dieser Klub ist und wie sehr ich mit diesem Klub gewinnen will. Und ich habe immer gesagt, dass in dem Moment, in dem der Klub denkt, dass ich gehen sollte, ich gehen werde.“ Ein klares Bekenntnis klingt anders.