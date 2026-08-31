Eintracht Frankfurt kann nun doch weiter mit Ritsu Doan planen. Wie die ‚FAZ‘ berichtet, hat sich der 28-jährige Rechtsaußen gegen den Wechsel zu Al Ittihad entschieden.

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Die Saudis boten Doan unglaubliche neun Millionen Euro netto pro Saison. Die Eintracht hatte eine Offerte über 17 Millionen Ablöse schon akzeptiert. Doch offenbar konnte sich Doan mit dem Gedanken an ein Leben in der Wüste doch nicht anfreunden.