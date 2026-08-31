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Bundesliga

Eintracht-Überraschung um Doan

von Lukas Hörster - Quelle: FAZ
Ritsu Doan im Trikot von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Eintracht Frankfurt kann nun doch weiter mit Ritsu Doan planen. Wie die ‚FAZ‘ berichtet, hat sich der 28-jährige Rechtsaußen gegen den Wechsel zu Al Ittihad entschieden.

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Die Saudis boten Doan unglaubliche neun Millionen Euro netto pro Saison. Die Eintracht hatte eine Offerte über 17 Millionen Ablöse schon akzeptiert. Doch offenbar konnte sich Doan mit dem Gedanken an ein Leben in der Wüste doch nicht anfreunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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