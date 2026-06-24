Für Alejandro Grimaldo geht es zurück in die Heimat. Bayer Leverkusen hat laut Fabrizio Romano ein Angebot von Atlético Madrid in Höhe von über 20 Millionen Euro inklusive Boni angenommen. Andernorts ist von bis zu 25 Millionen die Rede. Schon am Mittwochmorgen deutete sich der Deal an.

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Zwischen dem Linksverteidiger und den Rojiblancos herrschte schon zuvor Einigkeit. Jetzt haben alle beteiligten Parteien den Daumen gehoben. Nach bestandenem Medizincheck wird der 30-Jährige seine Zelte im Rheinland abbrechen und nach Madrid weiterziehen. Aktuell weilt Grimaldo mit der spanischen Nationalmannschaft bei der WM in Amerika.