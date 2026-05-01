Transfer-Entscheidung: Real informiert Endrick

Bei Olympique Lyon werden sie Angreifer Endrick ab dem Sommer schmerzlich vermissen. In 18 Auftritten für den französischen Erstligisten steuerte der Brasilianer sieben Tore und sieben Vorlagen bei und hat dadurch wohl auch bei der Weltmeisterschaft seinen Platz in der Seleção sicher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offen war lange, wie es für den 19-Jährigen nach der WM weitergeht, da seine Leihe zu OL abläuft und er zunächst wieder zu Real Madrid zurückkehrt. Unter anderem zeigt sich der FC Arsenal an einer Verpflichtung interessiert. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wird Endrick in der kommenden Saison aber für die Königlichen auflaufen. Die Madrilenen sollen dem Angreifer mitgeteilt haben, dass er nicht mehr ausgeliehen werde und vollstes Vertrauen in seine Fähigkeiten herrsche.

Er soll eine Hauptrolle spielen und künftig deutlich mehr Spielzeit bekommen, als das vor seiner Leihe in die Ligue 1 der Fall war. Unter Xabi Alonso und Álvaro Arbeloa schmorte der Linksfuß dauerhaft auf der Bank. Unter einem neuen Trainer – womöglich José Mourinho – soll Endrick dann mit etwas Verspätung in Madrid durchstarten.