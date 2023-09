Simons: Uniteds vergeblicher Versuch

Xavi Simons stand im Sommer offenbar unmittelbar vor einem Transfer zu Manchester United. Laut Fabrizio Romano befanden sich die Red Devils im Werben um den Offensivspieler in der Pole Position. Konkrete Gespräche mit dem 20-Jährigen sollen bereits stattgefunden haben, Erik ten Hag hätte den Rechtsfuß gerne in seinem Team gehabt.

Dann kam alles anders: Paris St. Germain zog die Rückkaufklausel und lotste Simons für magere sechs Millionen Euro zurück an den Eiffelturm. Im Anschluss verlieh PSG den Niederländer bekanntermaßen an RB Leipzig. In der Bundesliga erwischte der fünfmalige Nationalspieler einen Start nach Maß: Simons war in den ersten vier Partien an sieben Treffern (drei Tore, vier Vorlagen) direkt beteiligt.