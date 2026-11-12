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Bundesliga

Zwei Rückkehrer bei Schalke

von Emanuel Schultz - Quelle: schalke04.de
Moussa Sylla für Schalke im Einsatz @Maxppp

Moussa Sylla (26) und Adrian Gantenbein (25) sind beim FC Schalke 04 wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das vermeldet der Klub am heutigen Donnerstag. Sylla hatte zuletzt aufgrund einer Verletzung am linken Bein pausieren müssen, Gantenbein plagten muskuläre Probleme.

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Damit könnten beide Schalker nach der Länderspielpause für die kommende Partie gegen den VfB Stuttgart am 21. November (18:30 Uhr) wieder eine Option für Trainer Miron Muslic sein.

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