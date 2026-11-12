Moussa Sylla (26) und Adrian Gantenbein (25) sind beim FC Schalke 04 wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das vermeldet der Klub am heutigen Donnerstag. Sylla hatte zuletzt aufgrund einer Verletzung am linken Bein pausieren müssen, Gantenbein plagten muskuläre Probleme.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit könnten beide Schalker nach der Länderspielpause für die kommende Partie gegen den VfB Stuttgart am 21. November (18:30 Uhr) wieder eine Option für Trainer Miron Muslic sein.