Europas Top-Torjäger | Núñez betreibt Eigenwerbung

Regelmäßig entsenden Europas Topklubs ihre Scouts zu den Spielen von Benfica Lissabon, um sich ein Bild von Darwin Núñez zu machen. Und der 22-jährige Uruguayer liefert ab. Im Heimspiel gegen Santa Clara schoss Núñez seinen Verein per Doppelpack zum 2:1-Sieg.

Der Mittelstürmer, den auch Bayern München und Borussia Dortmund beobachten sollen, steht inzwischen bei 18 Saisontoren in ebenso vielen Ligaspielen. Im Ranking der besten Torjäger in Europas Topligen reicht das für Platz fünf.

Unangefochtener Spitzenreiter bleibt Robert Lewandowski mit einer Fabelquote von 26 Toren in 22 Spielen, alle 73 Minuten lässt es der Bayern-Stürmer im Schnitt klingeln. An seiner Bilanz schraubte Lewandowski am Samstag erneut – bei der 2:4-Schlappe in Bochum traf der 33-Jährige doppelt.

Die besten Torjäger Europas