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Serie A

Juve bestätigt Vlahovic-Abschied

von Fabian Ley - Quelle: Sky Italia
1 min.
Torjäger Dusan Vlahovic @Maxppp

Angreifer Dusan Vlahovic (26) und Juventus Turin gehen getrennte Wege. ‚Sky Italia‘ zitiert Juve-Direktor Giorgio Chiellini: „Ich bin sehr traurig, er hat bis zum Schluss für Juventus gekämpft. Er ist ein seriöser Mensch. Bei diesen Summen wird er nicht in Italien bleiben, aber es ist völlig legitim, dass er nach einer anderen Art von Vertrag sucht.“

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Spieler und Verein konnten sich nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Kontrakts einigen. Die Bianconeri sollen Vlahovic nur noch sechs anstelle der bisherigen zwölf Millionen Euro geboten haben. Zu wenig für den serbischen Nationalspieler, der unter anderem mit dem FC Bayern und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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