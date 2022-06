Arsenal schnappt sich Vieira

Der FC Arsenal legt nach den Verpflichtung von Torhüter Matt Turner (28/New England) und Offensivtalent Marquinhos (19/FC São Paulo) auf dem Transfermarkt nach. Vom FC Porto wechselt Fábio Vieira zum FC Arsenal. Der variable Offensivspieler unterschreibt einen langfristigen Vertrag in London.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arsenal zahlt 40 Millionen Euro Sockelablöse, weitere fünf Millionen sind an erfolgsabhängige Parameter geknüpft. Vieiras Arbeitspapier in Porto lief noch bis 2025. Das Trikot der Hafenstädter trug der 22-Jährige von Kindesbeinen an.

In der abgelaufenen Saison stand Vieira in 39 Pflichtspielen auf dem Platz, verbuchte dabei 23 Scorerpunkte (sieben Tore, 16 Assists). Gesetzt ist der Linksfuß auch in der portugiesischen U21-Auswahl, die er zuletzt als Kapitän aufs Feld führte.