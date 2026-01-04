Menü Suche
Zwei Bewerber: Duranville beim BVB außen vor

von Fabian Ley - Quelle: Sky | Sport1
Julien Duranvilles Abschied von Borussia Dortmund zeichnet sich weiter ab. Laut ‚Sky‘ sind zwei Vereine konkret im Rennen um eine Leihe des Flügelstürmers. Eine Entscheidung respektive Einigung stehe aber aus. Nach Informationen von ‚Sport1‘ zählt Ex-Klub RSC Anderlecht weiterhin zu den möglichen Abnehmern. Eine neue Spur führte zuletzt auch zum FC Sevilla.

Passend zum bevorstehenden BVB-Abflug: Am heutigen Mannschaftstraining in Marbella nahm Duranville ‚Sky‘ zufolge nur dosiert teil. Der 19-Jährige sei bewusst oft außen vor gewesen, um das Verletzungsrisiko gering zu halten.

