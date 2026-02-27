Bayern-Schock: Ito wieder verletzt

Das Verletzungspech bleibt Hiroki Ito treu. Nach Informationen der ‚tz‘ hat der 26-jährige Verteidiger des FC Bayern am Donnerstag im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten. Der Japaner musste die gestrige Einheit frühzeitig abbrechen.

Die Verletzung wird Ito voraussichtlich erneut für mehrere Wochen außer Gefecht setzen. Der Defensivakteur, der im Sommer 2024 für 23 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommen war, hatte den Münchnern bereits zu Saisonbeginn monatelang wegen der Folgen eines Mittelfußbruchs gefehlt.

Update (12:29 Uhr): Am Rande der Champions League-Auslosung bestätigte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund gegenüber ‚Sky‘ die Diagnose, allzu schwerwiegend sei die Blessur aber nicht. Die erste Prognose zur Ausfallzeit liege bei zwei bis drei Wochen.