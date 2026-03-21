„Perfect Match“: Peretz hofft auf Southampton-Verbleib

Daniel Peretz würde gerne über den Sommer hinaus bei seinem aktuellen Leihklub FC Southampton bleiben. Angesprochen auf die Frage, ob er beim aktuellen Tabellensechsten der Championship im Falle eines Aufstiegs in die Premier League bleiben möchte, erklärte der 25-Jährige im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘: „Ich denke, das wäre logisch. Aber es ist noch zu früh, um über den Sommer zu sprechen. Mein Fokus liegt jetzt wirklich auf den Spielen. Hoffentlich können wir in zwei Monaten darüber sprechen, wenn wir in die Premier League aufgestiegen sind. Dann wird es viel einfacher, eine Antwort darauf zu geben.“

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Peretz war im Winter nach einer missglückten Leihe zum Hamburger SV ins englische Unterhaus gewechselt. „Es ist ein Perfect Match für uns beide. Ich befand mich in einer Phase, in der ich diesen Einfluss gebraucht habe, um erster Torhüter zu werden. Ich musste regelmäßig spielen.“ Der israelische Nationalspieler zieht einen deutlichen Vergleich zu seiner Zeit beim HSV: „In Southampton geht es mir deutlich besser. Ich bin sehr glücklich hier.“ Die Saints besitzen dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro, um den Torhüter fest vom FC Bayern München zu verpflichten.