Eintracht: Krösches Trumpf bei Riera

Als der Name Albert Riera durchsickerte, musste man sich in Deutschland erst einmal informieren, wer der neue Trainer von Eintracht Frankfurt überhaupt ist. In Deutschland war der Mallorquiner bis dato ein unbeschriebenes Blatt, Sportvorstand Markus Krösche wusste dagegen sehr genau über Riera Bescheid.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, stellte der Funktionär schon vor zweieinhalb Jahren den Kontakt zum Übungsleiter her. Rieras Profil und Spielweise habe es Krösche schon damals sehr angetan. Seitdem pflegte er den Austausch – eine Maßnahme, für die der SGE-Boss bekannt ist.

Auch zu einem persönlichen Kennenlernen kam es. Bei einer Flasche Wein tauschte sich das Duo über Fußball aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Keine Zweifel

Als Krösche nach der Entlassung von Dino Toppmöller einen neuen Trainer brauchte, suchte er erneut den Kontakt mit Riera. Große Überzeugungsarbeit musste nicht geleistet werden, schon nach dem ersten Anruf sagte der 43-Jährige zu. Zuvor hatte er anderen interessierten Klubs und sogar der slowenischen Nationalmannschaft abgesagt.

Guter Preis

Bei der Ablöse kam der Eintracht Krösches Netzwerk abermals zugute. Rieras Vertrag enthielt dem Blatt zufolge eine Ausstiegsklausel von fünf Millionen Euro, die allerdings nur im Sommer gültig und ohnehin zu teuer für die Adlerträger gewesen wäre. Dass man sich mit NK Celje auf eine Summe von 800.000 Euro plus 500.000 Euro Boni einigte, ist insbesondere Krösches Verhältnis zu Rieras Berater Andy Bara und zu den Celje-Bossen zu verdanken.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Bankenmetropole ist man schon jetzt hellauf begeistert von dem neuen starken Mann an der Seitenlinie. Riera überzeuge vor allem mit seinen taktischen Kenntnissen in Verbundenheit mit seinen mitreißenden Ansprachen und seiner Ausstrahlung.

„Ich glaube, dass Albert mit seiner Art und mit dieser Überzeugung, mit seiner Klarheit uns jetzt einfach helfen wird, wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Er gibt den Jungs auch ein paar Guidelines mit und eine Richtung vor“, schwärmt Krösche. Nun muss Riera die Vorschusslorbeeren nur noch in Punkte ummünzen.