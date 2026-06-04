Neue Mitspieler im Uzun-Poker

Can Uzun ruft immer mehr Interessenten auf den Plan. Informationen der ‚Bild‘ zufolge beschäftigen sich auch die SSC Neapel sowie Klubs aus England mit dem Spielmacher von Eintracht Frankfurt. Verbrieft ist zudem das Interesse des AC Mailand und von Galatasaray an dem türkischen WM-Fahrer.

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Die heißeste Spur führt dieser Tage wohl nach Istanbul. Dem Boulevardblatt zufolge intensiviert der türkische Meister seine Bemühungen um Uzun, der mindestens 40 bis 45 Millionen Euro kosten soll. Am Main steht der Offensivakteur bis 2029 unter Vertrag. Nach dem Frankfurter Trainerwechsel zu Adi Hütter scheint Uzuns Zukunft jedoch wieder völlig offen zu sein.