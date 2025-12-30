Wintertransfers: Fünf heiße Werder-Gerüchte

Yukhym Konoplya - 26 Jahre - Shakhtar Donetsk

Das ukrainische Portal ‚Sport.ua‘ bringt den Rechtsverteidiger mit Werder in Verbindung. Es heißt, dass die Hanseaten sogar schon Kontakt mit Konoplya aufgenommen haben. Sein Vertrag bei Shakhtar Donetsk läuft im kommenden Sommer aus, die anstehende Transferperiode stellt für den Europa League-Teilnehmer also die letzte Möglichkeit dar, eine adäquate Ablöse zu kassieren. Die Gespräche über eine Verlängerung stocken ‚Sport.ua‘ zufolge nämlich.

Victor Boniface - 25 Jahre - Werder Bremen

Der Stürmer wird aufgrund seiner anhaltenden Knieprobleme offenbar nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen. Werder will Boniface wohl nicht mehr einsetzen, da das Risiko für eine erneute Verletzung, die seine Karriere endgültig beenden könnte, zu groß ist. Voraussichtlich kehrt der Nigerianer deshalb schon im Winter zu seinem Stammverein Bayer Leverkusen zurück.

Gessime Yassine - 20 Jahre - USL Dunkerque

Nach FT-Informationen bahnt sich beim talentierten Linksfuß im Januar ein Wechsel an. Neben Borussia Mönchengladbach ist aus der Bundesliga allen voran auch Bremen an Yassine interessiert. Im Werben um den Rechtsaußen, der noch bis 2027 beim französischen Zweitligisten unter Vertrag steht, müsste man sich gegen namhafte Konkurrenten wie die AS Monaco, den FC Villarreal und Racing Straßburg durchsetzen.

Olivier Deman - 25 Jahre - Werder Bremen

„Nach und nach kehren die Verletzten zurück, dadurch ist die Konkurrenzsituation auf seiner Position sehr groß. Sollte sich etwas ergeben, das für alle Beteiligten sinnvoll sein kann, werden wir uns damit beschäftigen“, sagt Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz über den Linksverteidiger. Die Aussichten auf Spielzeit sind für Deman gering, weshalb er im Winter das Weite suchen könnte. Am Osterdeich steht er noch bis 2028 unter Vertrag.

Anthony Dennis - 21 Jahre - Göztepe

Der begehrte Sechser steht bei zahlreichen Bundesligisten auf dem Zettel. Auch Werder beschäftigt sich mit Dennis, dessen Vertrag bei Göztepe bis 2027 läuft. Der Süper Lig-Vertreter steht einem Verkauf des Nigerianers offen gegenüber, ruft jedoch eine üppige Ablöse auf. Stolze acht Millionen Euro soll das Mittelfeld-Talent kosten.