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Bundesliga

Bayer 04: 32-Millionen-Mann schon da

von Simon Martis - Quelle: Sky
1 min.
Afonso Moreira faltet die Hände zusammen @Maxppp

Der Wechsel von Afonso Moreira zu Bayer Leverkusen steht kurz vor dem Abschluss. Bilder von ‚Sky‘ zeigen den portugiesischen U21-Nationalspieler schon am Kölner Flughafen. Der Medizincheck soll zeitnah erfolgen.

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Bereits zuvor hatten mehrere Medien von einer Einigung zwischen Bayer und Olympique Lyon berichtet. Moreira soll beim Werksklub einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Die Ablöse für den 21-jährigen Offensivspieler liegt bei 30 bis 32 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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