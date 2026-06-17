Bayer 04: 32-Millionen-Mann schon da

Der Wechsel von Afonso Moreira zu Bayer Leverkusen steht kurz vor dem Abschluss. Bilder von ‚Sky‘ zeigen den portugiesischen U21-Nationalspieler schon am Kölner Flughafen. Der Medizincheck soll zeitnah erfolgen.

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Bereits zuvor hatten mehrere Medien von einer Einigung zwischen Bayer und Olympique Lyon berichtet. Moreira soll beim Werksklub einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Die Ablöse für den 21-jährigen Offensivspieler liegt bei 30 bis 32 Millionen Euro.