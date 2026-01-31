Hertha-Wechsel: Brekalo schon vor Ort

Der Wechsel von Josip Brekalo (27) zu Hertha BSC nimmt immer konkretere Formen an. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge befindet sich der Flügelspieler bereits in Berlin, um Verhandlungen zu führen. „Offenbar soll jetzt alles ganz schnell gehen“, so das Boulevardblatt. Muss es auch, denn schon übermorgen schließt das Transferfenster.

Brekalo ist aktuell in Diensten des spanischen Erstligisten Real Oviedo und steht dort bis 2027 unter Vertrag. Bereits am gestrigen Freitag sickerte durch, dass sich der Zweitligist im Rennen um den ehemaligen Wolfsburger in der Pole Position befindet. Die Verpflichtung von Brekalo wäre für den Hauptstadtklub ein echter Coup.