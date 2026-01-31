Hoffenheim gibt Drexler dauerhaft ab

Tim Drexler schließt gleich zwei Kapitel auf einmal. Wie RB Salzburg mitteilt, hat man den 20-jährigen Abwehrmann von der TSG Hoffenheim losgeeist und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Die Leihe zum 1. FC Nürnberg wird entsprechend abgebrochen.

Salzburgs neuer Sportchef Marcus Mann freut sich: „Mit Tim Drexler konnten wir einen talentierten und entwicklungsfähigen Spieler verpflichten, der in seinen jungen Jahren auch schon über einiges an Erfahrung verfügt. Positiv ist außerdem, dass Tim – bei uns grundsätzlich für die Innenverteidigung vorgesehen – in der Defensive auf mehreren Positionen einsetzbar ist.“