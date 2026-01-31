Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Hoffenheim gibt Drexler dauerhaft ab

von Lukas Hörster - Quelle: redbullsalzburg.at
Tim Drexler hat den Ball im Blick @Maxppp

Tim Drexler schließt gleich zwei Kapitel auf einmal. Wie RB Salzburg mitteilt, hat man den 20-jährigen Abwehrmann von der TSG Hoffenheim losgeeist und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Die Leihe zum 1. FC Nürnberg wird entsprechend abgebrochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Salzburgs neuer Sportchef Marcus Mann freut sich: „Mit Tim Drexler konnten wir einen talentierten und entwicklungsfähigen Spieler verpflichten, der in seinen jungen Jahren auch schon über einiges an Erfahrung verfügt. Positiv ist außerdem, dass Tim – bei uns grundsätzlich für die Innenverteidigung vorgesehen – in der Defensive auf mehreren Positionen einsetzbar ist.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Bundesliga
Hoffenheim
Salzburg
Nürnberg
Tim Drexler

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Salzburg Logo FC Salzburg
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Tim Drexler Tim Drexler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert