Vorwürfe an Schalke-Kandidat

Max Lüftl, der beim FC Schalke Ben Mangas Nachfolger als Chefscout werden soll, ist bei seinem derzeitigen Arbeitgeber Hannover 96 nicht unumstritten. Laut der ‚Bild‘ haftet dem 31-Jährigen bei den Niedersachsen ein Ruf der Arroganz an. Auch Personalentscheidungen haben schon für Verwunderung gesorgt.

Nichtsdestotrotz würde Hannover gerne mit dem Chefscout weitermachen. Ein Angebot zur Verlängerung ließ Lüftl bislang aber unbeantwortet. Macht nun Königsblau das Rennen?