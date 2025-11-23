Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Vorwürfe an Schalke-Kandidat

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Frank Baumann ist Sportvorstand beim FC Schalke 04 @Maxppp

Max Lüftl, der beim FC Schalke Ben Mangas Nachfolger als Chefscout werden soll, ist bei seinem derzeitigen Arbeitgeber Hannover 96 nicht unumstritten. Laut der ‚Bild‘ haftet dem 31-Jährigen bei den Niedersachsen ein Ruf der Arroganz an. Auch Personalentscheidungen haben schon für Verwunderung gesorgt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nichtsdestotrotz würde Hannover gerne mit dem Chefscout weitermachen. Ein Angebot zur Verlängerung ließ Lüftl bislang aber unbeantwortet. Macht nun Königsblau das Rennen?

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hannover
Schalke 04

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hannover Logo Hannover 96
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert