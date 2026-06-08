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Augsburg: Dreikampf um Giannoulis

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Dog
1 min.
Dimitrios Giannoulis im Trikot des FC Augsburg @Maxppp

Der FC Augsburg könnte mit Dimitrios Giannoulis doch noch richtig abkassieren. Wie das griechische Sportportal ‚Sport Dog‘ berichtet, sind die beiden Premier League-Aufsteiger Coventry City und Hull City in den Poker um den Linksverteidiger eingestiegen. Dieser will die Fuggerstädter zwei Jahre vor Vertragsablauf im Sommer verlassen und ist sich eigentlich bereits mit PAOK Saloniki über einen Wechsel einig. Der Super League-Klub bietet nur wenig über zwei Millionen Euro plus Boni für den 30-Jährigen. Augsburg wollte seine Schmerzgrenze jedoch bisher nicht unter drei Millionen Euro senken.

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Stattdessen winken dem FCA nun ein Wettbieten und deutlich mehr Geld. Vor allem Coventry mit Coach Frank Lampard ist stark interessiert und könnte „problemlos fünf Millionen Euro plus leistungsabhängige Boni zahlen“. Fraglich ist jedoch, ob Giannoulis nach seinem wenig erfolgreichen Kapitel bei Norwich City noch einmal einen Anlauf in England nehmen möchte. Dem Bericht zufolge hofft der Linksfuß weiter auf einen Wechsel in die Heimat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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