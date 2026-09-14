Max Eberl hat begründet, warum Bara Sapoko Ndiaye (18) mit zum Auswärtsspiel bei der SV Elversberg reiste, obwohl er beim 2:1-Erfolg nicht im finalen Kader stand. „Serge war mit dabei. Bei Serge war eben noch so ein bisschen Rest-Risiko, deswegen haben wir einen Spieler mehr mitgenommen“, so Eberl auf Nachfrage der ‚Bild‘.

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Erstmals stand Gnabry nach Adduktoren-Ausriss im rechten Oberschenkel und dem damit verbundenen WM-Aus im Kader der Münchner, eingewechselt wurde er am Ende nicht. Nicht mit auf die Bank schaffte es hingegen Sacha Boey (26), der ein heißer Kandidat für einen Winterwechsel ist.