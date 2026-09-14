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Bundesliga

FC Bayern: Kompany nimmt Rücksicht auf Gnabry

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Bara Sapoko Ndiaye erhält Anweisungen von Vincent Kompany @Maxppp

Max Eberl hat begründet, warum Bara Sapoko Ndiaye (18) mit zum Auswärtsspiel bei der SV Elversberg reiste, obwohl er beim 2:1-Erfolg nicht im finalen Kader stand. „Serge war mit dabei. Bei Serge war eben noch so ein bisschen Rest-Risiko, deswegen haben wir einen Spieler mehr mitgenommen“, so Eberl auf Nachfrage der ‚Bild‘.

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Erstmals stand Gnabry nach Adduktoren-Ausriss im rechten Oberschenkel und dem damit verbundenen WM-Aus im Kader der Münchner, eingewechselt wurde er am Ende nicht. Nicht mit auf die Bank schaffte es hingegen Sacha Boey (26), der ein heißer Kandidat für einen Winterwechsel ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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