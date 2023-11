Virkus: Rückkehr zum Borussia-Weg trägt Früchte

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus freut sich nach dem ersten Drittel der Saison darüber, dass die Rückkehr zur Philosophie, junge Spieler einzusetzen und weiterzuentwickeln, erste Früchte trägt: „Wir haben uns vor der Saison klar dazu bekannt, auf unseren Weg zurückzugelangen und wieder mehr auf jüngere Spieler zu setzen. Dass das gewisse Risiken birgt, war uns klar. Doch wir haben Mut gezeigt und sind bislang dafür belohnt worden“, erklärt der 56-jährige in einem Interview auf der vereinseigenen Webseite. Demnach habe die Mannschaft Abgänge wie die der Leistungsträger Marcus Thuram und Ramy Bensebaini gut weggesteckt.

Über Jahre hinweg hatten sich die Borussen den Ruf als Weiterbildungsverein erworben. Viele spätere Stars wie Granit Xhaka oder Marco Reus wurden für wenig Geld verpflichtet und teuer weiterverkauft. Andere wie Marc-André ter Stegen und Mo Dahoud wurden sogar in der eigenen Jugend ausgebildet und später für hohe Summen weitertransferiert. Diese Philosophie blieb in den vergangenen Jahren auf der Strecke: Bei Denis Zakaria oder Thuram verpassten die Fohlen es, die Spieler zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen. Sie gingen entweder ablösefrei oder für vergleichsweise kleines Geld. In der laufenden Saison kehrt die Borussia allmählich zum alten Weg zurück: Mit Luca Netz (20), Joe Scally (20), Tomás Cvancara (23), Rocco Reitz (21) und Kouadio Koné (22) standen am vergangenen Freitag beim 4:0-Sieg über den VfL Wolfsburg gleich fünf junge Fohlen in der Startelf.