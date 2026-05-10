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Ablösefrei: 85-Millionen-Stürmer kommt auf den Markt

von Dominik Sandler
Darwin Núñez im Gespräch mit Journalisten @Maxppp

Angreifer Darwin Núñez dürfte in diesem Transfersommer zum ganz heißen Eisen gehören. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, hat sich der 26-Jährige mit Al Hilal auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Damit darf Núñez den saudischen Klub ablösefrei verlassen.

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Der FC Liverpool hatte vor vier Jahren 85 Millionen Euro für den Uruguayer an Benfica Lissabon überwiesen, Al Hilal zahlte im vergangenen Sommer immerhin noch 53 Millionen. Im Winter wurde dem Rechtsfuß dann aber Karim Benzema (38) vor die Nase gesetzt und die Spielberechtigung in der Liga entzogen. Newcastle United und der FC Chelsea sind interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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