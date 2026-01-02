Amaimouni-Echghouyab zur Bundesliga-Konkurrenz

Das Rennen um Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) ist entschieden. Eintracht Frankfurt sichert sich die Unterschrift des Außenstürmers, der von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim an den Main wechselt und bis 2031 an die SGE bindet.

Interesse an Amaimouni-Echghouyab zeigten etliche höherklassige Klubs, darunter Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, der 1. FC Köln, der Hamburger SV, der VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart, Schalke 04, Como 1907 und der FC Brügge.

Für Hoffenheim II markierte der Linksfuß in dieser Saison 15 Scorerpunkte (neun Tore, sechs Assists) in 18 Drittliga-Partien. Amaimouni-Echghouyabs Vertrag bei der TSG wäre im Sommer ausgelaufen. Laut dem Onlinerportal ‚Absolut Fussball‘ fließt eine Ablöse von 200.000 Euro.

Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung sagt: „Ayoube Amaimouni-Echghouyab passt mit seinem sportlichen Profil und seiner Entwicklungsfähigkeit sehr gut zu unserem Team. Mit seiner Dribbelstärke, Dynamik und Torgefahr erweitert er unsere Variabilität auf der offensiven Außenbahn. Seine rasante Entwicklung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international aufgefallen. […] Uns ist bewusst, dass der Sprung über zwei Ligen eine gewisse Anlaufzeit erfordert, trauen Ayoube aber zu, sich schnell den neuen Anforderungen anzupassen – mit der Zeit und Unterstützung, die wir ihm geben werden.“