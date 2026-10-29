Im Winter: Neuer Stürmer für ManUnited?
Manchester United sondiert den Markt nach möglichen Winter-Verstärkungen für den Angriff. Ein Kandidat, der laut ‚The Athletic‘ in Betracht gezogen wird, ist Dominic Calvert-Lewin (29) von Leeds United. Schon im Sommer 2025 bekundeten die Red Devils Interesse am 14-fachen englischen Nationalspieler, dieses sei jetzt wieder aufgeflammt.
Die Chancen auf eine Verpflichtung könnten aber offenbar besser stehen. Leeds hat dem Bericht zufolge keine Lust, Calvert-Lewin an den Rivalen zu verkaufen. Stattdessen wolle der von Daniel Farke trainierte Premier League-Klub den 2028 auslaufenden Vertrag des 1,89 Meter großen Mittelstürmers verlängern. In dieser Saison kommt der Rechtsfuß bislang auf vier Treffer in acht Ligapartien.
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