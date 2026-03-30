Tudor-Nachfolge: Tottenham drängt auf schnelle Wunschlösung

Am gestrigen Sonntag musste Igor Tudor nach nur sieben Spielen im Amt seine Koffer bei Tottenham Hotspur packen. Für die unmittelbare Nachfolge wollen die Bosse des Premier League-17. unbedingt die Wunschlösung installieren.

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Laut Fabrizio Romano arbeiten die Spurs unter Hochdruck daran, Roberto De Zerbi von einer sofortigen Übernahme zu überzeugen. Die Gespräche zwischen beiden Parteien laufen, die Nordlondoner hoffen nun auf grünes Licht vom 46-jährigen Italiener, der zuletzt für Olympique Marseille tätig war.

Update (10:26 Uhr): De Zerbi scheint den vehementen Anwerbeversuchen von Tottenham nicht standzuhalten. Laut ‚Sky Italia‘ ist der Italiener jetzt doch dazu bereit, sofort bei den Spurs zu übernehmen.

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Zuletzt hieß es, dass De Zerbi erst ab Sommer zur Verfügung stünde. Tottenham drängt allerdings auf einen schnellen Deal. Ebenfalls als Kandidaten für die Tudor-Nachfolge gehandelt werden Adi Hütter und Sean Dyche.