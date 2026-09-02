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FT-Exklusiv Bundesliga

Werder: Zwei Anfragen für Alvero

von Fabian Ley - Quelle: FT-Exklusiv
Skelly Alvero wärmt sich auf @Maxppp

Im Fall von Sechser Skelly Alvero (24) zeichnet sich nun doch ein Verbleib beim SV Werder Bremen ab. Nach FT-Informationen haben die Grün-Weißen Anfragen vom französischen Klub FC Lorient und vom polnischen Vertreter Piast Gliwice abgelehnt.

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Nach dem Leihabgang von Talent Patrice Covic (19) zu Dynamo Dresden wird Alvero aller Voraussicht nach um seinen Platz im Werder-Mittelfeld kämpfen. Der 2,02 Meter große Franzose hatte die vergangene Rückrunde wenig erfolgreich auf Leihbasis beim Amiens SC in der Ligue 2 verbracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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