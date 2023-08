Batshuayi zurück in die Premier League

Michy Batshuayi kehrt aller Voraussicht nach in die Premier League zurück. Wie die FT-Partnerseite Foot Mercato berichtet, steht Nottingham Forest kurz vor einer Einigung mit Fenerbahce. Der 29-jährige Mittelstürmer selbst hat bereits grünes Licht gegeben und wartet nun auf das finale Signal seines Arbeitgebers.

Batshuayi steht noch bis 2024 in Istanbul unter Vertrag. In der vergangenen Saison erzielte der Ex-Dortmunder 22 Tore in 38 Pflichtspielen. In England lief er bereits für den FC Chelsea und Crystal Palace auf. Als Nachfolger zieht Fener den vereinslosen Kolumbianer Alfredo Morelos (27) an Land.