Werder: Neue Details zum Milosevic-Deal

von David Hamza - Quelle: DeichStube
Jovan Milosevic (re.) jubelt @Maxppp

Clemens Fritz hat weitere Details zur Leihe von Jovan Milosevic (20) preisgegeben. Gegenüber der ‚DeichStube‘ sagt der Werder-Manager: „Die Höhe der Leihgebühr ist an die Zahl der Einsätze gekoppelt und niedriger als kolportiert. Wir haben für alle Beteiligten ein gutes Vertragskonstrukt gefunden.“ 600.000 bis 700.000 Euro wurden zuletzt in Medien genannt, eine Kaufoption gibt es nicht.

Seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängerte Milosevic im Zuge der Leihe um zwei weitere Jahre bis 2029. Für die Bremer könnte der Stürmer schon am Dienstag gegen Borussia Dortmund (20:30 Uhr) zum Einsatz kommen: „Jovan trainiert bereits am Sonntag mit der Mannschaft. Einem Einsatz gegen Dortmund steht nichts im Wege. Es ist am Ende aber natürlich die Entscheidung des Trainers.“

Bundesliga
Bremen
Stuttgart
Jovan Milošević

Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Jovan Milošević Jovan Milošević
