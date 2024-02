Kontakt aufgenommen: Topklub mit Anfrage bei Tel

Mathys Tel ist ein wenig das Spiegelbild seines aktuellen Arbeitgebers. Leicht von der Hand will momentan rein gar nichts gehen. Immer wieder probiert es das 18-jährige Ausnahmetalent mit der Brechstange, der bislang letzte Pflichtspieltreffer liegt allerdings schon satte vier Monate zurück.

„Er hat nicht mehr den absoluten wilden Drang in Richtung Tor. Das hängt wahrscheinlich auch mit Selbstvertrauen zusammen“, konstatierte Thomas Tuchel zuletzt. Regelmäßig setzte der Bayern-Coach in den zurückliegenden Wochen auf Tel als Joker, wirklich gewinnbringend war das nicht.

United kontaktiert Tel

Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigt Manchester United großes Interesse an dem Franzosen. Der englische Rekordmeister habe sogar bereits Kontakt aufgenommen. Zudem sollen sich zwei weitere Klubs erkundigt haben.

An einen Tel-Verkauf – so viel ist sicher – denkt in München niemand. Der dribbelstarke Rechtsfuß soll an der Säbener Straße zum Superstar aufgebaut werden. Das gleiche Ansinnen hat eigentlich auch der Spieler selbst. Daran, so ‚Sky‘, würde sich nur dann etwas ändern, sollte er nicht mehr das uneingeschränkte Vertrauen spüren bei den Bayern.