Köln-Umdenken bei Lund?

Verlässt Kristoffer Lund den 1. FC Köln doch nach Saisonende? Laut ‚Sky‘ wird der Bundesligist die Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei zwei bis drei Millionen Euro liegt, nicht ziehen. In diesem Szenario würde der Linksverteidiger im Sommer zu Stammverein FC Palermo zurückkehren.

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Die ‚Bild‘ hatte kürzlich berichtet, dass Köln den Plan verfolge, von der Option Gebrauch zu machen. Möglicherweise ist es bei den Verantwortlichen nun zu einem Umdenken gekommen oder man möchte den Preis drücken. Für den FC lief Lund in der aktuellen Saison 33 Mal auf.