BVB kontaktiert PSG-Stürmer

Gerade auf dem Flügel hat Borussia Dortmund noch Nachholbedarf. Geschäftsführer Sport Lars Ricken hatte zuletzt noch einige Transfers angekündigt, entsprechend hat der BVB diverse Spieler auf dem Zettel. Einer davon ist Ibrahim Mbaye von Paris St. Germain.

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Transfer-Journalist Fabrizio Romano bestätigt Gerüchte, wonach Dortmund Kontakt aufgenommen hat, um sich über die Situation des 18-Jährigen bei PSG zu informieren. In der abgelaufenen Saison gehörte der Rechtsaußen regelmäßig zum Aufgebot des Champions League-Siegers, absolvierte 28 Spiele und machte dabei drei Tore.

Anfragen für den Nationalspieler des Senegal, der in allen vier Spielen bei der Weltmeisterschaft zum Einsatz kam, gibt es auch aus der Premier League. Hier ist bislang allen voran Aston Villa konkret interessiert. Noch offen ist, ob PSG den Youngster dauerhaft ziehen lassen will oder auch eine Leihe denkbar sein könnte. Vertraglich ist Mbaye noch bis 2028 an seinen Jugendklub gebunden.