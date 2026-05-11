Bittere Pille für den DFB

Filip Pavic wird in Zukunft für die kroatischen Nationalmannschaften auflaufen. Der 16-Jährige, der sich somit gegen den DFB entscheidet, begründet seine Entscheidung wie folgt: „Ich empfinde große Dankbarkeit, Respekt und Liebe für Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und lebe, wo ich das Fußballspielen gelernt habe und wo ich die Möglichkeit habe, mich bei einem der größten Vereine der Welt, dem FC Bayern, weiterzuentwickeln, der jungen Spielern hervorragende Bedingungen und großartige Unterstützung bietet. Andererseits bin ich in einer kroatischen Familie aufgewachsen, fühle mich stark mit meinen kroatischen Wurzeln verbunden und möchte Kroatien auf internationaler Ebene vertreten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang absolvierte Pavic zwei Spiele für die deutsche U15- und elf Spiele für die deutsche U16-Auswahl. Nun vollzieht der Innenverteidiger den Verbandswechsel. Schon fünfmal fand sich Pavic im Profikader des Rekordmeisters wieder, in der Champions League durfte der Youngster sogar schon für 18 Minuten ran. Er gilt als Toptalent auf seiner Position.