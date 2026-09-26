Trotz Urteil: City beteuert Unschuld

Obwohl Manchester City in 114 von 115 Fällen für Verstöße gegen das Financial Fairplay schuldig gesprochen wurde, zeigt sich das Kluboberhaupt kämpferisch. In einem offiziellen Statement beteuert Khaldoon Al Mubarak: „Das Verfahren der Premier League ist noch lange nicht abgeschlossen, und unser Vertrauen und unsere Entschlossenheit, die Unschuld des Vereins zu beweisen, sind nach wie vor ungebrochen.“

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Details dazu, warum er sich noch immer siegessicher zeigt, kann er allerdings nicht veröffentlichen: „Es gäbe so vieles, was ich Ihnen gern mitteilen würde, um Ihnen zu verdeutlichen, warum wir so von unserer Position überzeugt sind. Doch die strikte Vertraulichkeit des Gerichtsverfahrens und unser Bestreben, diese zu wahren, lassen mir das momentan nicht zu. Selbst dieses Schreiben wurde mehrfach rechtlich geprüft, um seine Konformität sicherzustellen.“ Daraus geht hervor, dass aus Sicht der Skyblues das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde.