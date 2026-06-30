Tauschgeschäft: Kristensen verlässt die Eintracht

Nach nur zwei Jahren kehrt Rasmus Kristensen Eintracht Frankfurt aus persönlichen Gründen den Rücken und kehrt zu seinem Jugendklub zurück. Wie der FC Midtjylland offiziell mitteilt, unterschreibt der 28-Jährige beim dänischen Klub einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen lediglich fünf bis sechs Millionen Euro Ablöse nach Deutschland.

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„Rasmus ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, in seine Heimat zurückzukehren. Er ist nicht nur ein sehr guter Fußballer, sondern auch ein Familienmensch, dem die Nähe zu seinen Angehörigen sehr wichtig ist. Auch wenn wir ihn nur ungern ziehen lassen, wollten wir seinem Wunsch keine Steine in den Weg legen und haben dem Wechsel zugestimmt, nachdem wir uns mit dem FC Midtjylland geeinigt haben“, erklärt SGE-Sportvorstand Markus Krösche den Deal.

Hjemme.



Ikke for at fejre fortiden.

Men for at forme fremtiden. pic.twitter.com/RM1v57knxB — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) June 30, 2026

Als Teil des Geschäfts soll der Außenstürmer Malik Pimpong (18) den umgekehrten Weg antreten. Fällig werden dabei eine Ablöse von vier Millionen Euro, zudem erhält Midtjylland eine Weiterverkaufsbeteiligung. Offiziell verkündet ist dieser Deal aber noch nicht.

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Kristensen war 2024 zunächst leihweise von Leeds United nach Hessen gewechselt und im Sommer darauf für sechs Millionen Euro festverpflichtet worden. Bei der SGE avancierte der lauf- und flankenstarke Rechtsverteidiger direkt zum Stammspieler.

Wettbewerbsübergreifend stand Kristensen 71 Mal für die Eintracht auf dem Feld, erzielte dabei neun Tore und bereitete vier weitere vor.