Bayern sicher im CL-Achtelfinale | Horror-Note für Kim

Der FC Bayern steht im Achtelfinale der Champions League. Nach dem 2:0-Sieg gegen Union Saint-Gilloise steht fest, dass die Münchner die Ligaphase auf einem der direkten Qualifikationsplätze beenden werden. FT hat die Noten für die FCB-Stars.
Schludrig, ungenau, teils sogar lethargisch kam der Auftritt der Bayern im ersten Durchgang daher. Nicht von ungefähr war es Union Saint-Gilloise, das die erste Großchance des Spiels hatte, Manuel Neuer parierte den Kopfball von Promise David glänzend (29.). Der FCB dominierte zwar den Ballbesitz, erzeugte daraus aber kaum Torgefahr.
Bezeichnenderweise war es dann eine Standardsituation, durch die die Münchner dann doch in Führung gingen. Kane köpfte nach einer Ecke ein (52.) und erhöhte kurz darauf per Elfmeter (55.) sogar auf 2:0.
Das Spiel schien zu diesem Moment eigentlich entschieden, doch Min-jae Kim brachte mit seiner gelb-roten Karte (63.) neue Spannung in die Partie. Die Bayern agierten in Unterzahl jedoch plötzlich konzentrierter und brachten den Sieg letztlich souverän nach Hause. Daran änderte auch ein Elfmeter-Lattenschuss des ansonsten überragenden Kane (80.) nichts mehr.
Torfolge
1:0 Kane (52.): Eine Olise-Ecke von rechts kommt am ersten Pfosten runter. Dort lauert Kane bereits und köpft aus Nahdistanz ein.
2:0 Kane (55.): Kane taucht frei vor dem Tor auf und wird von Keeper Scherpen umgemäht. Den fälligen Elfmeter verwandelt der Gefoulte selbst gewohnt souverän.
Die Noten für den FC Bayern
Eingewechselt:
68‘ Alphonso Davies für Guerreiro
68‘ Hiroki Ito für Karl
90' Serge Gnarby für Olose
90' Leon Goretzka für Kimmich
