Bayern sicher im CL-Achtelfinale | Horror-Note für Kim

Schludrig, ungenau, teils sogar lethargisch kam der Auftritt der Bayern im ersten Durchgang daher. Nicht von ungefähr war es Union Saint-Gilloise, das die erste Großchance des Spiels hatte, Manuel Neuer parierte den Kopfball von Promise David glänzend (29.). Der FCB dominierte zwar den Ballbesitz, erzeugte daraus aber kaum Torgefahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bezeichnenderweise war es dann eine Standardsituation, durch die die Münchner dann doch in Führung gingen. Kane köpfte nach einer Ecke ein (52.) und erhöhte kurz darauf per Elfmeter (55.) sogar auf 2:0.

Das Spiel schien zu diesem Moment eigentlich entschieden, doch Min-jae Kim brachte mit seiner gelb-roten Karte (63.) neue Spannung in die Partie. Die Bayern agierten in Unterzahl jedoch plötzlich konzentrierter und brachten den Sieg letztlich souverän nach Hause. Daran änderte auch ein Elfmeter-Lattenschuss des ansonsten überragenden Kane (80.) nichts mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

1:0 Kane (52.): Eine Olise-Ecke von rechts kommt am ersten Pfosten runter. Dort lauert Kane bereits und köpft aus Nahdistanz ein.

2:0 Kane (55.): Kane taucht frei vor dem Tor auf und wird von Keeper Scherpen umgemäht. Den fälligen Elfmeter verwandelt der Gefoulte selbst gewohnt souverän.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

68‘ Alphonso Davies für Guerreiro

68‘ Hiroki Ito für Karl

90' Serge Gnarby für Olose

90' Leon Goretzka für Kimmich