BVB: Schlimmer Verdacht bei Süle

Niklas Süle könnte am heutigen Samstag sein letztes Spiel für Borussia Dortmund absolviert haben. „Wir bangen um Niki Süle. Der Verdacht ist schon da, dass er sich schwerer verletzt hat. Er sitzt mit einer Bandage am Knie in der Kabine“, ordnete Geschäftsführer Sport Lars Ricken im Anschluss an die 1:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim ein.

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Immerhin könne der 30-jährige Innenverteidiger laut Trainer Niko Kovac auftreten. Am morgigen Sonntag sollen weitere Untersuchungen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Süles am Saisonende auslaufender Vertrag wird nicht verlängert, weshalb er heute das letzte Mal für den BVB auf dem Platz gestanden haben könnte.