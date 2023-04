Atalanta: Höjlund schwer zu halten

Mittelstürmer Rasmus Höjlund wird wohl nicht über den Sommer hinaus für Atalanta Bergamo auf dem Platz stehen. Wie Trainer Gian Piero Gasperini gegenüber dem italienischen Fernsehsender ‚Rai Sport‘ eingesteht, „werden die Angebote so hoch ausfallen, dass es unmöglich für uns ist, diese auszuschlagen“. Der Übungsleiter erklärt: „Ich habe nicht viele Stürmer gesehen, die mit 20 Jahren so gut sind wie Höjlund. Genau diese Art von Angreifer wird von den europäischen Topklubs gesucht und gejagt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Höjlund sorgt mit seinem Auftreten in der Serie A und der dänischen Nationalmannschaft für Furore. Nicht selten wird er aufgrund seiner Fähigkeiten mit Erling Haaland verglichen. Folglich ist an dem 20-Jährigen neben Real Madrid, dem FC Arsenal und dem FC Bayern auch die SSC Neapel interessiert. Der Kontrakt des Talents, das im vergangenen Jahr von Sturm Graz für 17 Millionen Euro Ablöse transferiert wurde, ist bis 2027 datiert. In der laufenden Spielzeit stehen für Höjlund zehn Scorerpunkte (sieben Tore, drei Vorlagen) in 27 Einsätzen zu Buche.

Lese-Tipp

FC Bayern: Großes Interesse an Mazraoui