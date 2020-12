Auch Getafe an Kubo dran

Der FC Getafe zeigt offenbar Interesse an einer Leihe von Takefusa Kubo (19). Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der spanische Erstligist sein Interesse am regulär bei Real Madrid unter Vertrag stehenden Japaner hinterlegt. Aufgrund der geringen Einsatzzeit bei Leihklub FC Villarreal sind die Königlichen mit Kubos Situation unzufrieden.

Sollte man sich in Madrid dazu entscheiden, die Leihe im Winter abzubrechen, mangelt es nicht an Interessenten. Auch Betis Sevilla soll seinen Hut schon in den Ring geworfen haben. In der laufenden Saison kommt der quirlige Außenstürmer auf zwölf Einsätze, stand jedoch nur einmal von Beginn an auf dem Rasen.