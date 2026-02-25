Menü Suche
Arsenal: Haut Jesus im Sommer ab?

von Dominik Schneider - Quelle: Tuttosport
Gabriel Jesus schaut verbittert @Maxppp

Die Wege von Gabriel Jesus und dem FC Arsenal könnten sich im Sommer trennen. Laut ‚Tuttosport‘ zeigen der AC Mailand und Juventus Turin Interesse am 28-jährigen Brasilianer. Zuletzt wechselte der Mittelstürmer seinen Berater und lässt sich ab sofort wieder von der italienischen Agentur Branchini Associati vertreten. Auch Mailand-Coach Massimiliano Allegri wird von Giovanni Branchini vertreten.

Ein Vorstoß der Rossoneri könnte auch Auswirkungen auf die Zukunft von Niclas Füllkrug haben. Der Nationalspieler spielt aktuell per Leihe für Milan, für fünf Millionen Euro können die Italiener den 33-Jährigen festverpflichten.

