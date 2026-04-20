Bundesliga
Bayer bindet Top-Talent Mensah
1 min.
@Maxppp
Jeremiah Mensah bleibt Bayer Leverkusen erhalten. Wie der Bundesligist offiziell verkündet, unterschreibt der 18-Jährige einen neuen Vertrag bis 2031.
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Bayer 04 Leverkusen @bayer04_en – 11:00
Bayer 04 have secured the future of one of their brightest talents ✍️Bei X ansehen
18-year-old attacking midfielder Jeremiah Mensah has signed a long-term professional contract until June 2031. Mensah has been with the club since the age of six and continues to impress with his development and potential. 💪
18-year-old attacking midfielder Jeremiah Mensah has signed a long-term professional contract until June 2031. Mensah has been with the club since the age of six and continues to impress with his development and potential. 💪
Mensah trägt bereits seit seinem sechsten Lebensjahr das Trikot der Leverkusener und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. In der laufenden Spielzeit feierte der offensive Mittelfeldspieler zudem sein Debüt für die Profimannschaft. Unter anderem kam der deutsche U-Nationalspieler im vergangenen Oktober in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (2:7) zum Einsatz.
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