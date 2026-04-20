Bayer bindet Top-Talent Mensah

Jeremiah Mensah bleibt Bayer Leverkusen erhalten. Wie der Bundesligist offiziell verkündet, unterschreibt der 18-Jährige einen neuen Vertrag bis 2031.

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Mensah trägt bereits seit seinem sechsten Lebensjahr das Trikot der Leverkusener und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. In der laufenden Spielzeit feierte der offensive Mittelfeldspieler zudem sein Debüt für die Profimannschaft. Unter anderem kam der deutsche U-Nationalspieler im vergangenen Oktober in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (2:7) zum Einsatz.